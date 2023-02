Stiri pe aceeasi tema

- MUȘAMALIZARE?… Accident teribil pe trecerea de pietoni la Huși, chiar in fața unei școli. Fiul primarului, Ștefan Ciupilan, a lovit o femeie chiar pe trecerea de pietoni. Aceasta este invațatoare la Școala nr. 2 și se pregatea sa mearga la cursuri, cand bolidul condus de fiul primarului a lovit-o in…

- RUȘINICA… “Nu știu cine a inventat pantofii cu toc, dar știu ca femeile ii vor fi veșnic recunoscatoare”, spunea celebra Marilyn Monroe. Recunoscatori ii suntem și noi cititorului ziarului nostru, care, dand dovada de un spirit de observație extrem de ascuțit, a remarcat un detaliu care noua ne-a scapat…

- EVENIMENT… Elevii vasluieni sunt invitati astazi, 13 ianuarie, la un spectacol inedit. Se numeste „Eminescu si gandurile lui”, este pregatit de copii si vizeaza cele mai cunoscute poezii ale poetului national. Evenimentul va avea loc la ora 11:00, la Centrul de Afaceri si este adresat elevilor din ciclul…

- Inca din saptamana lansarii, serialul „Wednesday“ a facut recorduri de vizionari și a devenit rapid numarul 1 la nivel global. Aventurile lui Wednesday (Jenna Ortega) și ale colegilor ei de la Academia Nevermore i-au captivat pe spectatorii din intreaga lume, iar serialul filmat in Romania a devenit…

- AJUTOR… O adolescenta din comuna Balteni se confrunta cu probleme de sanatate și are nevoie de sange. Nu conteaza grupa sanguina, ci doar ca donatorii sa fie sanatoși. Adolescenta se numește Roxana Harapcica, are 16 ani, iar in prezent se afla internata la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași. Primarul…

- PARTIDUL IN TOT ȘI TOATE… “Votați PSD-ul iara / sa-nfloreasca a noastra țara” sau “cat ai noștri-s la putere/ nu avem de ce ne teme”, sunt doar doua dintre multele uraturi pe care vasluienii le-au putut asculta, marți dimineața, in centrul municipiului Vaslui, acolo unde conducerea județeana a Partidului…

- ANUNȚ… In județul Vaslui funcționeaza un nou centru de vaccinare anti COVID-19, cu vaccinul Comirnaty Omicron BA. 4-5, la nivelul Spitalului Județean de Urgența Vaslui. Populația județului se poate vaccina și la nivelul cabinetelor medicilor de familie, la cerere, prin programare. Aproape o suta de…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…