- Dinamo a inceput 2024 cu trei eșecuri consecutive ce-au coborat echipa pe ultima poziție a clasamentului. Situația este tot grava, GSP.ro va ofera detalii din culise. Dinamo a ajuns "lanterna roșie" a clasamentului, dupa eșecul din Banie cu FCU Craiova (1-2) și dupa victoria Botoșaniului cu Poli Iași…

- Zelkjo Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu FCU Craiova in cadrul unei conferințe de presa. FCU Craiova - Dinamo are loc vineri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Croatul a anunțat ca nu se poate baza pe Homawoo,…

- Dinamo vrea neaparat sa aduca un atacant, cel puțin unul, in acest mercato, i-a facut o propunere lui Alexandru Tudorie, 27 de ani, liber de contract, spera, deși este foarte greu, la un raspuns afirmativ din partea varfului ce s-a desparțit de saudiții de la Al-Adalah. „Cainii” cauta, spera, sa transfere…

- Chiar daca pauza de iarna a fost scurta, majoritatea echipelor din Liga 1 s-au mișcat destul de mult pe piața transferurilor. Multe au adus jucatori cu care au și apucat sa faca cele doua saptamani de pregatire cu intreg lotul inaintea reinceperii campion

- Dinamo i-a imprumutat in Liga 2 pe mijlocașul ofensiv Ioan Valentin Borcea (21 de ani) și fundașul central Deniz Giafer (22 de ani). Inainte de startul cantonamentului, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, anunța ca patru jucatori nu vor pleca in Antalya. Pe langa Filip Dujmovic (portar croato-bosniac,…

- Dinamo pleaca azi in cantonamentul din Antalya. Antrenorul Zeljko Kopic a convocat pentru pregatirea din Turcia 22 de jucatori. GSP va avea 4 reporteri la fața locului. Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache vor fi prezenți in Antalya pe toata durata cantonamentelor echipelor din…

- Daca nimic excepțional nu se va intampla, Zeljko Kopic (46 de ani) va fi noul antrenor al lui Dinamo. Croatul a fost dorit in urma cu cateva luni de U Cluj. In vara acestui an, Kopic a negociat și preluarea celor de la U Cluj. Pana la urma, conducerea ardelenilor l-a reangajat la acel moment in funcția…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul „cainilor”, avea așteptari mai mari de la o parte dintre jucatori. Ovidiu Burca a transmis ca nu se gandește la plecarea de la Dinamo, dar a dat de ințeles ca are nevoie de intariri la nivel de lot. Ovidiu Burca, dupa Dinamo…