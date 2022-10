Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, printr-un comunicat, ca selectionerul Edward Iordanescu va continua la conducerea echipei nationale. Contractul acestuia a fost prelungit pana la finalul preliminariilor Campionatului European din 2024. Asta in ciuda faptului ca reprezentativa Romaniei nu a progresat sub conducerea lui, ci a regresta, retrogradand din Liga B, in Liga C a Ligii Natiunilor. „Ca urmare a deciziei Comisiei Tehnice, care a decis vineri ca selectionerul Edward Iordanescu sa continue pe banca echipei nationale a Romaniei, contractul acestuia a fost prelungit pentru preliminariile…