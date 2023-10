Cu EA a fost prins GIGOLO de SISTEM!

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege care are scopul de a activa piața forței de munca și de a combate fenomenul șomajului a fost adoptat de Parlament. Documentul a fost votat in a doua lectura de 62 deputați. Modificarile legislative au fost propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, in contextul reformei Agenției…

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a venit cu anumite precizari in privința persoanelor, care, in perioada electorala au fost degrevate de atribuții la locul de munca și care au nelamuriri despre faptul, daca vor primi sau nu salariu. In perioada organizarii și desfașurarii alegerilor, persoanele…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale va transmite, cu titlu gratuit, locuințele din blocul locativ situat in municipiul Chișinau, pe strada Alba Iulia, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobil. Un proiect in acest sens a fost aprobat de cabinetul de miniștri și urmeaza…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale va transmite, cu titlu gratuit, locuințele din blocul locativ situat in municipiul Chișinau, pe strada Alba Iulia, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil. Un proiect in acest sens a fost aprobat de cabinetul de miniștri și urmeaza a…

- CINISM… Gabriela Crețu sare in apararea fostului sau soț, Dumitru Buzatu. Aceasta a declarat public, pentru postul de televiziune Digi 24, ca atat ea, cat și membrii partidului PSD – filiala Vaslui nu cred in vinovația președintelui CJ și ca la mijloc ar fi vorba de o inscenare: „In primul rand nici…

- O desparțire pe care puțini ar fi putut sa o anticipeze și o noua idila ce a starnit un val uriaș de critici. Spike, reacție incredibila dupa ce a fost prins cu Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea. Ce a avut de spus cantarețul, care a fost chiar cavaler de onoare la nunta celor […] The post Spike,…

- Reforma domeniului de asistența sociala, care are menirea sa asigure accesul uniform și echitabil al populației vulnerabile la servicii sociale de calitate, a fost aprobata de Parlament in lectura a doua. PROIECTUL de lege, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu suportul partenerilor…