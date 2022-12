Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat sansa istorica de-a intra in Spatiul Schengen, Austria refuzand sa dea un pas inapoi in sedinta Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Au fost de fapt doua voturi impotriva Rominiei, pe langa cel al Austriei intervenind si cel al Olandei, dar asta doar fiindca tara noastra si…

- "Voi vota astazi impotriva extinderii Schengen catre Romania si Bulgaria", a declarat Gerhard Karner, citat de Wiener Zeitung. "Este gresit ca un sistem care nu functioneaza in multe locuri sa fie extins in acest moment", a reamintit el care este argumentul Vienei. Karner a pledat pentru o amanare a…

- Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind „de neințeles” atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen și ii sfatuiește pe romani sa aleaga alte destinații pentru a schia in detrimentul Austriei. Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a declarat ca numarul…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat oficial la Palatul Victoria ca țara noastra va cere un vot in ședința de maine a Consiliului JAI. „Romania merge pana la capat” a spus Nicolae Ciuca, care a aratat ca starea de incertitudine nu mai poate continua. Șeful Executivului a declarat despre refuzul…

- „Eu imi mențin parerea ca pe data de 8 decembrie vom intra in Spațiul Schengen și nu cred ca alt stat al UE, stat prieten, cum este Austria, se poate opune pe nedrept intrarii Romaniei in Spațiul Schengen”, spune Marcel Ciolacu.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat ca parlamentul suedez a votat vineri dimineața pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Acesta susține ca poziția Austriei in cadrul reuniunii ambasadorilor statelor UE este de opoziție deschisa fața de Romania in spațiul de libera circulație iar…

- Fara presiuni din partea SUA, Romania nu intra in Spațiul Schengen, este de parere jurnalistul Cornel Nistorescu, directorul cotidianul.ro. Invitat luni sseara la Marius Tuca Show, directorul cotidianul.ro a fost, ca de obicei, foarte tranșant. „Daca americanii nu vor face presiuni asupra țarilor care…

- Precizarile șefului statului vin in contextul in care, pana acum, Olanda, Suedia și Austria au ridicat obiecții privind primirea Romaniei in Schengen, la Consiliul JAI din 8 decembrie. Pentru a primi unda verde, votul trebui sa fie in unanimitate. „Cred ca s-a vehiculat 8 decembrie ca si un termen final,…