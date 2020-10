Stiri pe aceeasi tema

Ieri, 25 septembrie 2020, in jurul orei 14.30, pe DN 1, in afara orașului Teiuș, un tanar de 20 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism in direcția Teiuș – Aiud, s-ar fi angajat in efectuarea manevrei de depașire fara sa se asigure corespunzator, intrand in coliziune cu un autovehicul,…

ALEGERI LOCALE 2020 – 04 septembrie 2020
Invitata: Daniela Maria LOGOFATU, candidata pentru funcția de consilier județean din partea Alianței PNL – UDMR – PNȚCD https://youtu.be/TXsLrCIasig

ALEGERI LOCALE 2020 – 03 septembrie 2020
Invitata: Vetuța STANESCU, candidata pentru consilier județean din partea Alianței – PNL – UDMR – PNȚCD https://youtu.be/pQsvNv1vGR8

ALEGERI LOCALE 2020 – 31 august 2020
Invitata: Cristina CHIVU, candidata pentru consilier județean din partea Alianței PNL – UDMR – PNȚCD

MINCIUNA ESTE PACAT IMPOTRIVA ADEVARULUI
Invitata: Carmen GURAN, consilier evaluare, examinare in corpul de control al ministrului MLPDA https://youtu.be/QpDB9O8kMOk

PROFESIONALISM PENTRU SANATATE ȘI VIAȚA
Invitata: dr. Melinda MITRANOVICI, șefa secției Obstetrica-Ginecologie – Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara https://youtu.be/dsWVzfqhyvE

Vineri. Ședința extraordinara, in sistem de videoconferința, a Consiliului Local Deva
Consilieri locali sunt convocați vineri, 7 august, ora 12:00 sa participe on-line, in sistem de videoconferința, la ședința extraordinara a

"COPILUL TAU CONTEAZA!"
Invitata: Livia VLAD, consilier școlar CJRAE, coordonatorul Centrului de Asistența Psihopedagogica https://youtu.be/so2ygilzYvw