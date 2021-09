Cu concurs sau fără, tot ai lor rămân să conducă școlile Numarul profesorilor inscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere ale unitaților de invațamant preuniversitar indica lipsa de incredere pe care cadrele didactice o manifesta fața de anunțata depolitizare a școlilor. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, pentru cele 8.652 posturi de conducere a unitaților de invațamant preuniversitar s-au inscris doar ceva peste 9.000 de candidați. E limpede ca nu avem parte de o concurența prea mare, mai ales daca luam in considerare ca unii candidați s-au insris pentru mai multe posturi, iar alții și-au depus dosarul doar la deruta.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

