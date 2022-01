Cu cine și-a petrecut Nadia Comăneci Revelionul (VIDEO) Nadia Comaneci a sarbatorit Revelionul alaturi de mai multe vedete mondiale, gazda petrecerii fiind nimeni altul decat celebrul Bruno Mars. La evenimentul care a avut loc in Las Vegas, campioana s-a distrat și a dansat pana la ora 3 dimineața. Nadia Comaneci a „rupt” mediul online dupa ce a postat cateva instastory-uri in care apare intr-o ținuta eleganta, compusa in mare parte din piese albe. La varsta de 60 de ani, gimnasta se menține in forma și are o silueta de invidiat. Se pare ca aceasta petrece mult timp la sala și are un regim riguros. Vedeta sportului a purtat la Revelion, printre altele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci a petrecut noaptea dintre ani alaturi de mai mulți prieteni, la petrecerea organizata de Bruno Mars, in Las Vegas. Marea campioana a marturisit ca s-a distrat pe cinste și ca a dansat pana in zori.Nadia Comaneci a imbracat o ținuta impecabila, compusa in mare parte din piese albe. A purtat…

- Bianca Dragușanu a facut senzație toata noaptea in Dubai, dupa ce s-a filmat pe rețelele de socializare dansand pana in zori alaturi de prietenii sai. Frumoasa blondina a impresionat și de aceasta data cu silueta ei de invidiat, dar și cu mișcarile provocatoare pe care le-a oferit pe ritmul muzicii.

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…

- Doua cartiere din Blaj, fara apa potabila marți dimineața, dupa o avarie la conducta de alimentare Doua cartiere din Blaj au ramas fara apa potabila marți dimineața dupa o avarie produsa la conducta de alimentare a municipiului. Potrivit sucursalei Blaj a operatorului regional Apa CTTA Alba, avaria…

- Meteorologii au emis, vineri seara, atentionari de Cod galben de ceata, pentru unele zone din judetele Cluj, Alba, Mures si Harghita. Astfel, vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri si chiar sub 50 de metri, izolat, si se poate forma ghetus.

- Fiecare antreprenor are cate un secret al succesului. Unii pariaza pe investiții, unii pe marketing, iar alții pe mascote care le devin amulete norocoase. Bogdan Harabagiu are un showroom cu plante exotice in Iași, iar mascota magazinului este Brad Pitt. In Iași a ajuns Brad Pitt. Nu celebrul actor,…

- Laurie Blue Adkins, cunoscuta sub numele de scena Adele, 33 de ani, a declarat ca a inramat o bucata de guma mestecata de Celine Dion, in timpul unui interviu oferit pentru Vogue. „James Corden, actorul și prezentatorul tv, prieten de-ai mei, a facut emsiunea Carpool Karaoke cu Celine Dion. Ei, si cum…

- Vedeta din showbizz-ul romanesc a avut o zi aniversare de neuitat. A lansat o carte, a nașit online copilul prietenilor, apoi a servit din bucatele trimise de mama sa, sarmale cu smantana La vremuri noi, obiceiuri noi. In plina pandemie, in carantina autoimpusa dupa un caz de Covid in familie, Mihai…