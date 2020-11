Stiri pe aceeasi tema

- PlayStation 5 va fi unul dintre cele mai comune cadouri din acest sezon de sarbatori, deoarece vine și cu o noua generație de jocuri cu titluri interesante, cum ar fi Spider-Man: Miles Morales și Demon’s Souls. Noua consola Sony va fi cu siguranța in fruntea listelor de dorințe ale multor jucatori,…

- Deși s-a inscris la casting in fiecare sezon, abia anul acesta campioana la bob Georgiana Lupu și-a facut curaj sa și urce pe scena iUmor și bine a facut! Georgiana a fost votata in aplicație și trimisa in finala iUmor sezonul 9.

- Campioana de la US Open, Naomi Osaka nu va participa la Roland Garros, al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Tenismena nipona și-a anunțat retragerea de la competiția din Franța din cauza unor probleme musculare pe care le are la coapsa.

- Naomi Osaka a caștigat sambata finala US Open 2020, in care a invins-o pe Victoria Azarenka intr-o partida disputata in trei seturi. A fost un meci intre doi foști lideri mondiali și intre doua generații de jucatoare.

- ​Lumea tenisului a fost luata prin surprindere atunci când Naomi Osaka a refuzat sa intre pe teren în semifinala de la Cincinnati împotriva jucatoarei Elise Mertens (ca semn de protest împotriva rasismului). Pâna la urma nu s-a mai jucat deloc joi la Flushing Meadows, iar…