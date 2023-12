Cu cine merge premierul Ciolacu în SUA Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala. Din delegația guvernamentala care il insoțește pe premierul Marcel Ciolacu in SUA fac parte ministrul Apararii (Angel Tilvar), ministrul de Externe (Luminita Odobescu), ministrul Economiei (Radu Oprea) si ministrul Educatiei (Ligia Deca), transmite, sambata, Guvernul. Duminica, Marcel Ciolacu va vizita Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, iar in seara aceleiasi zile va avea o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romanesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

