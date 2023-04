Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a Targului ofertelor universitaților are loc astazi la Shopping City Ramnicu Valcea, incepand de la ora 10.00. Evenimentul dedicat, in mod special, liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea in parteneriat cu Shopping City Rm. Valcea.…

- Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, o singura agenția se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania. Anul trecut zona a fost vizitata de aproximativ un sfert de milion de romani. „In primul rand sa ne gandim la raportul dintre…

- Dinu și Deea Maxer au divorțat in secret dupa 18 ani de casnicie. Cei doi au facut dezvaluiri despre desparțire, dupa ce au pus la punct toate detaliile legate de creșterea copiilor și au semnat actele de divorț. Printre altele, artistul a spus și ce reacție a avut Andreas, fiul lui de 11 ani, atunci…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in judetul Gorj. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la ora 00.55 in judetul Gorj. Acesta a avut magnitudinea 3,8 si s-a…

- Un cutremur de 5,7 pe scara Richter, a avut loc in județul Valcea la o adancime de 40 km, la ora 15:16. La scurt timp, au avut loc 2 replici, una de 3.4 pe scara Richter și respectiv de 3.5. Nicolae Ciuca, discuție cu Raed Arafat, in urma cutremurului ”In urma consultarilor cu ministrul Afacerilor Interne,…

- Iuliana Tudor anunța ca „Vedeta populara” revine la TVR 1 cu sezonul 9 am emisiunii. In perioada 21 februarie – 4 martie, castingul emisiunii se desfasoara la Targu Jiu, Timisoara, Sibiu, Bistrita, Piatra Neamt, Braila, Constanta si Bucuresti. Din aceasta primavara, alti tineri – si nu numai – talentati…

- Organizatiile Eco Ruralis, Romapis si WWF Romania solicita retragerea autorizatiilor emise de Ministerul Agriculturii pentru tratarea semintelor de porumb, floarea-soarelui si sfecla de zahar cu neonicotinoide si conformarea la hotararea Curtii de Justitie Europene, care a decis pe 19 ianuarie 2023…