- Claudia Iosif, partenera lui Dorian Popa in ultimii 11 ani, a confirmat oficial ca nu mai este implicata intr-o relație romantica cu acesta. Cei doi ar fi ales sa mearga pe drumuri separate in urma cu aproximativ o luna de zile, cand au aparut și primele zvonuri in acest sens, negate atunci de bruneta.…

- Fanii sunt șocați de cand s-a aflat ca Dorian Popa și Babs nu mai formeaza un cuplu. Ce a postat cunoscutul artist pe o rețea de socializare dupa ce s-a anunțat desparțirea. Cum s-a afișat cantarețul.

- Fosta iubita a lui Jador se confrunta cu mari probleme cu legea. Tanara in varsta de 27 de ani a fost trimisa in judecata, dupa ce a fost prinsa conducand un autoturism fara permis. Mai mult de atat, situația se complica, caci bruneta a mai comis inca o infracțiune grava. Ce se va intampla mai departe!

- Dorian Popa și Babs sunt unul din cele mai longevive cupluri din showbiz. Recent, dupa ce Claudia Iosif, cunoscuta ca Babs, și-a mutat atelierul de creație vestimentara din casa lui Dorian Popa, presa a inceput sa speculeze o desparțire. Informația a fost confirmata pe surse de un apropiat al celor…

- S-a desparțit Dorian Popa de iubita lui, dupa 11 ani de relație? Deși are o mulțime de admiratoare, Dorian Popa parea ca este stabil in dragoste. Artistul avea de peste unsprezece ani o relație cu Claudia Iosif, o femeie extrem de frumoasa cu șase ani mai mare decat el. Deși in tot acest timp nu au…

- Zille trecute, un apropiat al lui Dorian Popa și al Claudiei Iosif a declarat ca cei doi locuiesc deja in case separate și ca relația s-a incheiat. Avand in vedere zvonurile aparute, Claudia Iosif a avut și prima reacție.Bruneta nu a confirmat cele aparute in spațiul public, insa a tinut sa precizeze…

- Jador a ieșit de curand dintr-o relație in care parea foarte fericit. Manelistul iși incepuse un nou drum alaturi de Alexandra Dobia, o tanara naturala și frumoase pe care Jador o arata tuturor internauților de fiecare data cand avea ocazia. Ce a postat recent cantarețul de manele a starnit curiozitați,…