- Of, of: si noi care credeam ca, gata, putinistul de serviciu de la partidoiul iesean va fi de acuma izolat in filiala, de rusine sa nu mai fie careva vazut cu el prin targ... Da’ de unde? Iacata, de un par egzamplu ieri: cine sunt primii ieseni care i-au transmis omagii cu ocazia zilei de nastere: ministrul…

- Of, of, of, iote dragilor ca, desi am dat pana acuma doua variante ale listei care circula de cateva zile prin mediul online din surse credibile, lista a asa-zisilor putinisti de la Iasi, intai aia scurta, apoi de la surse mai documentate si varianta aia mai lunga, ieri ne-au probozit unii din nou.…

- Unii ieseni vedem ca nu mai apuca sa doarma noaptea urmare a implicarii in ajutorarea refugiatilor, altii insa pare ca din alte motive. Deja la Iasi se simte o criza a spatiilor de primit refugiati, privatii oferind si sute de locuri, iar Egros sau altii au toate locurile ocupate, ba chiar cu surplus.…

- Iacata, stimati telespectatori, ca abia azi s-a auzit, prin presa din zona cu pricina, despre una bucata intalnire ultrasecreta a mai multor sefi pesedisti din Moldova, acum cateva zile, intalnire la care cica s-ar fi pus pe masa posturile care ar reveni PSD in zona, si care sa fie impartite frateste,…

- Peste 40 de calugari de pe Muntele Athos au murit din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei de coronavirus, declansata in urma cu doi ani, a anuntat luni administratia acestei comunitati monahale ortodoxe din nordul Greciei, informeaza AFP. La fel ca numerosi demnitari ai Bisericii Ortodoxe a…

- Unul dintre cei mai nemultumiti alesi locali de la partidoi fata de ultimele numiri sau avansari din filiala cica ar fi, asa este, ati ghicit: contilierul Mugurel, stimati telespectatori. Din ce se plange acesta catre apropiati, omul e convins ca nea Maricel, seful de cartel, ar fi facut greseala vietii…

- Epicentrul cutremurului survenit la ora 11:50 GMT a fost localizat in mare la 10 km adancime si la 23 km sud-vest de Muntele Athos, a precizat aceeasi sursa.Pentru moment nu au fost raportate pagube sau victime.Grecia este situata pe mai multe falii seismice si se confrunta in mod regulat cu cutremure.In…

- Aho aho, cetitori frati, stati putin si nu manati, caci pe astazi Mosu" voua va aduce branza, oua, dar si niscai noutati din niscaiva zone mai mici ale politichiei iesene pe care multi dintre noi le cam scosesem la pensie de cativa ani, pe unii reprezentanti chiar fara vechimea completa, ci pe caz de…