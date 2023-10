Cu ce se ung foile de plăcintă cumpărate. Secretul ca să iasă crocante deasupra și moi în interior Cu siguranța ai cumparat foi de placinte din comerț. Sunt delicioase și ușor de asamblat intr-un desert uimitor. Dar cu ce se ung foile de placinta cumparate? Exista multe rețete care te invața cum sa le faci sa se inmoaie și sa creeze straturi delicioase, iar la exterior sa ramana crocante. Ce sunt foile de […] The post Cu ce se ung foile de placinta cumparate. Secretul ca sa iasa crocante deasupra și moi in interior appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Altoirea pomilor fructiferi este o modalitate excelenta de a diversifica livada sau curtea și de a obține niște fructe delicioase. Dar cand se altoiesc pomii toamna? Procesul in sine este destul de simplu și exista resurse abundente care te pot ajuta cu aspectele tehnice. Cum se altoiesc pomi Daca…

- Bucataria turceasca ne surprinde intotdeauna cu arome și combinații de ingrediente delicioase. Una dintre cele mai simple și, totodata, delicioase rețete turcești este omleta cu roșii. Cum se pregatește și ce se adauga, de fapt, in tigaie. Ce se pune in tigaie la omleta turceasca Acest fel de mancare…

- Chiftelele sunt unul din preparatele cele mai indragite pe masa romanilor, atat calde, cat și reci, servite alaturi de garnituri delicioase. Pentru ca acestea sa iasa pufoase și gustoase, aveți nevoie de carne de porc de calitate. In plus, unele gospodine se intreaba cate chiftele ies dintr-un kilogram…

- Toamna este sezonul abundenței, mai ales in luna septembrie. Piețele sunt pline de fructe și legume de tot felul, astfel ca este momentul perfect sa te aprovizionezi și sa incepi sa iți umpli camara cu bunatați pentru iarna. Haide sa vedem, așadar, ce sa pui la conopida și gogonele ca sa iasa muraturile…

- Momentul in care romanii incep sa se ingrijeasca de conservele de iarna a venit. Incep sa cumpere vinete pentru zacusca, castraveți, muraturi…etc. Astfel, astazi va dezvaluim cum se prepara gogoșarii in sos de muștar. Secretul celei mai gustoase garnituri. Rețeta delicioasa de gogoșari in sos de muștar…

- In aceasta perioada, gospodinele se pregatesc pentru sezonul rece și pun muraturi la borcan. Acestea sunt nelipsite din camara romanilor, mai ales ca merg consumate alaturi de tocanițe sau carne la gratar. Pentru ca ele sa iasa gustoase și delicioase, iata care este secretul celor mai bune muraturi…

- Te-ai intrebat vreodata cu ce se unge placinta deasupra ca sa fie lucioasa și crocanta? Toate aluaturile de patiserie au un luciu aparte care le face super apetisante și aspectuoase. Știi cum poți obține acea crusta lucioasa la tine acasa? Secretul este cu ce ungi placinta inainte de o pune la cuptor,…

- Un preparat indragit și emblematic al bucatariei moldovenești sunt parjoalele moldovenești, un deliciu plin de savoare. Sunt ușor de preparat, dar trebuie sa ții cont și de anumite secrete pentru ca acestea sa iasa delicioase. Ai nevoie de un ingredient banal pentru ca acestea sa iasa pufoase la interior…