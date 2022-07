Stiri pe aceeasi tema

- Jorge, in varsta de 40 de ani și Ramona, soția lui, sunt casatoriți din 2013 și au impreuna un baiețel. Artistul a recunoscut ca a avut momente grele in viața, insa atunci cand și-a intalnit actuala soție, viața lui s-a schimbat total. Artistul a mai fost casatorit cu Alina Laufer. „Poate ca nu vezi…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a prezentat liberalilor reuniti in sedinta BPN discutiile din interiorul coalitiei privind modificarea Codului Fiscal, potrivit unor surse, mai multe masuri fiind agreate de principiu, precum marirea accizelor la alcool si tutun, TVA de 19% pentru bauturile cu…

- Mihai Radu a cucerit telespectatorii de la Antena 1 datorita talentului sau. Fostul concurent a plecat acasa cu marele premiu in valoare de 20.000 de euro, iar viața lui s-a schimbat radical. Iata cu ce se ocupa acum Mihai Radu!

- Dupa ce guvernanții s-au pus de acord sa impoziteze cu 40% piața jocurilor de noroc, un reprezentant al industriei, Sorin Constantinescu, consultat de pariuri și organizator de turnee de poker, și-a spus vehement punctul de vedere. Constatinescu explica faptul ca masura ar putea reprezenta o capcana…

- Mihai Mitoșeru, in varsta de 47 de ani, a fost grav afectat de pandemia care a durat doi ani. Prezentatorul TV și-a deschis sufletul și arecunoscut ca s-a luptat cu depresia. Actorul s-a ingrașat 10 kilograme, dupa ce a inceput sa manance necontrolat.„Pentru mine a fost groaznic. Am cazut psihic. Chiar…

- Popularul producator de bere Budweiser a facut echipa cu Zed Run pentru a implementa cai de tracțiune Clydesdale tokenizați in jocul sau virtual de curse de cai și pariuri bazat pe NFT, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Povestea meșteșugarului Constantin Matei, din Iași, in varsta de 80 de ani. A invațat in inchisoare sa impleteasca coșuri din nuiele și aproape toata viața a trait din asta Meșteșugarul Constantin Matei, in varsta de 80 de ani, din Iași, are o poveste de viața desprinsa din filme. A invațat sa impleteasca…

- Nu e nicio surpriza ca celebritațile cauta senzații tari. In plus, adrenalina jocurilor de noroc i-a atras dintotdeauna pe unii dintre cei mai cunoscuți sportivi. Gandul ca poți caștiga sau pierde sume consistente de bani, rollercoasterul emoțional și distracția pacanelelor in sine, toate se potrivesc…