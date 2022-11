Mihaela Tatu și emisiunea „de 3 X femeie” au ramas in sufletul telespectatorilor. Ea a mai primit oferte de la diverse posturi de televiziune, dar susține ca nu s-a regasit in formatele propuse. In interviul exclusiv pentru Playtech Știri, celebra vedeta tv ne-a vorbit despre Ioana, fiica ei, stabilita in Germania, dar ne-a dezvaluit și […] The post Cu ce se ocupa Mihaela Tatu de cand nu mai are emisiune la TV. De ce nu se intoarce deși are oferte VIDEO EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri .