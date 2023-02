Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunța ca numarul ucrainenilor care au intrat in țara noastra a depașit 3,6 milioane, la un an de la declanșarea invaziei pe scara larga in Ucriana de catre președintele Rusiei - Vladimir Putin.In data de 22.02.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Rusia a efectuat luni, in timp ce presedintele SUA, Joe Biden efectua o vizita in Ucraina, un test al unei rachete balistice intercontinentale care pare sa fi esuat, potrivit a doi oficiali americani familiarizati cu acest subiect, relateaza CNN . In prealabil, Rusia a anuntat SUA despre lansare prin…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a aprobat propunerea guvernului sau de a semna un acord cu Belarus privind infiintarea si functionarea unor centre comune de instruire militara, potrivit unui ordin emis marti de dictatorul rus, transmite EFE și Agerpres. Putin a dat instructiuni Ministerului rus…

- Cel mai ingrijorator aspect este ca cel care conduce trupele ruse din Ucraina este unul dintre cei trei inalți ai Kremlinului care au acces la valiza nucleara. Intreaga coordonare militara din Ucraina sta la comanda șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.Un fost ofițer KGB a declarat la televiziunile…

- Multe companii au ales sa se retraga din Rusia dupa ce Vladimir Putin a declanșat invazia in Ucraina. Cu toate acestea, din cele 25 de multinaționale austriece, 20 fac in continuare afaceri pe teritoriul rus. Cancelarul Austriei a fost, de asemenea, primul lider occidental care s-a intalnit cu Putin…

- Rusia isi inteteste atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei. Anunțul l-a facut chiar Putin, de la kremlin. La inceputul iernii, sute de mii de oameni au ramas fara incalzire si curent pe tot treritoriul Ucrainei.Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca bombardamentele asupra infrastructurii…

- Vladimir Putin a asigurat joi, 8 decembrie, ca bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor continua, adaugand ca acestea sunt in continuare represalii pentru atacul din 8 octombrie asupra podului Crimeii , relateaza agentiile AFP, EFE și Agerpres . ”Este acum mult zgomot despre…

- Atacurile asupra țintelor din Ucraina au fost un raspuns inevitabil la atacurile comise de Kiev, inclusiv o lovitura asupra podului Crimeea. Acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin in timpul unei conversații telefonice cu cancelarul german Olaf Scholz. Dupa cum relateaza site-ul…