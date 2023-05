Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene arata ca o delegatie a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, condusa de ministrul Marcel Bolos, a efectuat in perioada 15-16 mai o vizita de lucru la Bruxelles, in cadrul careia au avut loc intrevederi cu inalti reprezentanti ai Comisiei…

- In acest moment, expertiza Bancii Mondiale se dovedește vitala pentru implementarea reformelor pe care Romani și le-a asumat prin PNRR. Delegatia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a convenit cu oficiali de la Bruxelles ca in REpowerEU sa existe un proiect pilot in irigatii, care sa…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…

- „Romania avea termen pana la 30 aprilie sa schimbe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deja Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a prevazut o serie de modificari si se afla in proces de negociere cu Comisia Europeana, si incepand de acum Romania nu mai poate face nicio…

- Ministrul Investițiilor Europene a declarat ca reformele la care s-a angajat Romania in fața Comisiei Europene trebuie sa fie exact cum au fost scrise in PNRR. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) condiționeaza eliberarea banilor de aplicarea unor reforme sociale profunde, care sa schimbe…

- Situatia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este stabila si Guvernul Romaniei a fost in masura sa indeplineasca cu succes pana in acest moment un numar de 72 de tinte si jaloane, ce aduc in conturile Romaniei aproximativ 10 miliarde de euro, fiind in curs de realizare alte…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, vineri, la Digi24, ca a primit mandat din partea guvernului sa trimita la Bruxelles documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența. Printre masurile pe care guvernul vrea sa le renogocieze…

- Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat pentru Digi24.ro ca Romania și-a asumat „reforme dure” in Planul Național de Redresare și Reziliența, printre care și reforma pensiilor speciale. Acesta spune ca pentru a indeplini jalonul din PNRR, ar trebui redus la jumatate…