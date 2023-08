Stiri pe aceeasi tema

- Protestul din fața Ministerului Sanatații, la care au fost prezenți membri AUR, dar și simpatizanți, a degenerat, ajungandu-se la imbranceli cu jandarmii. Un jurnalist a fost lovit de un barbat, iar un reporter de la TVR a leșinat. Unul dintre protestatari a lovit un reporter aflat in fața Ministerului…

- Dinu Maxer a dezvaluit zilele trecute ca exista o femeie in viața lui dupa divorțul de Deea Maxer, insa vrea sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor. Acum, Deea a postat pe contul de socializare un mesaj, iar mulți dintre admiratori au intrebat-o daca are legaturi cu fostul soț.Recent,…

- Feli Donose a devenit cunoscuta publicului dupa participarea la Vocea Romaniei, cand a surprins pe toata lumea cu vocea ei. Mai mult, aceasta a fost conparata du artista Adele, lucru care atunci a deranjat-o. Puțini sunt insa cei care știu ca interpreta a trait atuci o adevarata trauma.„M-a suparat…

- Elisabeta Lipa și-a dedicat viața sportului, facand performanța in canotaj, unde in anul 2000 a fost declarata cea mai buna canotoare a secolului XX. In calitate de președinta a Federației Romane de Canotaj, fosta campioana continua sa se preocupe de bunul mers al lucrurilor in domeniul in care ea a…

- Ce artiști au fost amendați dupa prestația de la Untold 2023 Ediția din acest an a festivalului Untold nu a fost ferita de scandaluri care au și acum ecouri. Este deja de notorietate faptul ca recitalul ințesat cu versuri obscene pe care Gheboasa l-a susținut in fața a zeci de mii de tineri in delir…

- In urma cu 13 ani, Dana și Radu Budeanu au decis sa divorțeze și sa puna punct casniciei in urma careia au rezultat fetițele gemene – Dana și Maria, care ii vor lega toata viața pe cei doi. Pareau un cuplu extrem de solid, motiv pentru care anunțul divorțului lor i-a luat prin surprindere pe […] The…

- Ionuț Pitbull Atodiresei și soția lui, Oana, au devenit parinți pentru prima oara in anul 2018, cand soția luptatorului a adus pe lume o fetița, pe Iris, acum in varsta de 5 ani. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar sportivul și-a ținut departe familia de camerele de filmat, preferand sa aiba…

- Carmen Bruma este una dintre vedetele de la noi care reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat. Are un corp perfect, face sport dar a adoptat și un stil de viața sanatos. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, partenera de viața a lui Mircea Badea a spus care sunt placerile ei vinovate și a…