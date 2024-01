Cu ce preţ pleacă pâinea din fabrică. Românii plătesc mult în plus pentru produsul de bază Raportat la prețul kilogramului de materie prima, costul final al painii comercializate pe rafturile din magazine este de cateva ori mai mare. Procesul de fabricare al produsului de baza vine la pachet cu cheltuieli suplimentare. Cu ce preț pleaca paine din fabrica și cu cat se vinde, potrivit brutarilor. Cum s-au scumpit cerealele in țarile […] The post Cu ce pret pleaca painea din fabrica. Romanii platesc mult in plus pentru produsul de baza appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

