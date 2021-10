Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ion Ștefan, fost ministru al Dezvoltarii in cabinetul Ludovic Orban, a demisionat din grupul parlamentar PNL, in semn de protest fața de deciziile conducerii partidului și ale președintelui Klaus Iohannis, in privința PNL. Este al treilea parlamentar PNL care se dezafiliaza, dupa senatorul…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL, precizand insa ca nu demisioneaza inca și din partid. El a anunțat ca iși va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia…

- Decizia de a renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor este irevocabila. Ludovic Orban iși depune, marți, demisia la Parlament, dupa ce la sfarșitul lunii trecute aceasta a ajuns pe masa noului șef al PNL, Florin Cițu. Imediat dupa pierderea șefiei PNL, Ludovic Orban a anunțat ca renunța…

- Ludovic Orban a pierdut președința Partidului Liberal in fața lui Florin Cițu. Extrem de dezamagit de rezultat, Orban s-a ținut de cuvant și, de pe scena Congresului a anunțat ca iși va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De altfel, a spus inca din campanie ca cine pierde pleaca…

- Parlamentul a fost convocat, joi, pentru a fi citita moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR. Ședința plenului reunit va avea loc maine, la ora 16.00. A fost trimisa o adresa catre toți liderii de grupuri parlamentare, semnata atat de Anca Dragu, președinta Senatului, cat și de președintele Camerei…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, il acuza pe premierul Florin Citu, contracandidatul sau la sefia partidului, ca distruge orice sansa de impacare cu USR PLUS. Și asta, pentru un motiv pe care el nici acum nu-l ințelege. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și premierul Florin Cițu l-au criticat pe Ludovic Orban, pentru ca a contribuit la indeplinirea procedurilor parlamentare privind depunerea moțiunii USR PLUS-AUR. Insa, surse apropiate presedintelui Camerei Deputaților susțin ca acesta și-a indeplinit atribuțiile,…