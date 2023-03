Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la biletele de avion ar urma sa creasca in aceasta vara cu pana la 15%, intrucat cererea depaseste numarul limitat de locuri disponibile, comparativ cu nivelul de dinaintea pandemiei, a afirmat miercuri directorul general al operatorului aerian irlandez Ryanair, Michael O'Leary, informeaza…

- Directorul executiv al companiei Pamporovo AD, Marian Beliakov, a raportat o creștere a numarului de turiști din Rominia și Republica Moldova in aceasta iarna in stațiunea montana din Bulgaria, transmite publicația Darik, citata de Rador. Stațiunea Pamporovo raporteaza un sezon de schi stabil și o creștere…

- Europa intra intr-o perioada „inevitabila” post-pandemica de consolidare a companiilor aeriene, pe masura ce transportatorii importanți trebuie sa faca fața unui peisaj tot mai competitiv. Michael O’Leary , directorul general al operatorului aerian irlandez Ryanair , spune ca dupa COVID companiile aeriene…

- Pretul biletelor de avion vandute de compania aeriana low-cost Ryanair ar urma sa creasca cu 5-10% la vara, comparativ cu 2022, intr-un context de inflatie ridicata, a declarat miercuri directorul general Michael O'Leary, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Compania aeriana Ryanair a raportat luni cel mai mare profit dupa impozitare pentru trimestrul octombrie-decembrie consemnat vreodata. Reprezentații companiei ca rezervarile din ultimele saptamani pentru zboruri de Paste si de vara au fost ”foarte solide”, stimulate de cererea calatorilor asiatici si…

- ”Rezervarile nu dau semne de recesiune in acest moment. Am avut rezervari record in saptamana a doua si in saptamana a treia din ianuarie, cerere foarte puternica pentru Paste si vara, fara stimulare tarifara”, a declarat directorul financiar Neil Sorahan pentru Reuters. Saptamana trecuta, rivalii Wizz…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei, cu ajutorul mijloacelor de transport aerian, spre dinspre aeroportul Charleroi, ca insotitorii de bord ai filialei Ryanair din Regatul Belgiei, sunt in greva,…