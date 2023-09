Cu cât este remunerat un tractorist pe moșia familiei Stănescu Lipsa tractoriștilor este o problema pentru intreaga agricultura romaneasca, indiferent de dimensiune sau de numele fermei. Cum exploatațiile dispun de un parc de utilaje agricole performante de ultima generație, studiile superioare au inceput sa devina ceva obișnuit printre cerințe, iar salariul este și el pe masura. La Agromec Vișina din Olt, exploatația administrata de familia lui Paul Stanescu, secretarul general al PSD, se cauta operatori pentru un parc de utilaje agricole performante de ultima generație, in valoare de 7 milioane euro. Salariul ajunge la 7.000 lei pe luna, iar doritorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

