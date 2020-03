Cu cât crește rata la credit după 9 luni de amânare? Simulare finzoom.ro Cei care pot sa-si plateasca in continuare creditele in aceasta perioada, este de preferat sa nu apeleze la perioada de amanare a ratelor, permisa de astazi si prin OUG, fiindca dobanzile sunt acum in scadere, iar dupa perioada de suspendare s-ar putea sa creasca, arata o simulare facuta de Finzoom.ro. In plus, este de preferat sa scapi cat mai repede de credit, nu sa-l prelungesti pe o perioada mai lunga. Cei care nu au incotro si trebuie sa apeleze la aceasta facilitate (fiindca si-au pierdut job-ul, le-au fost diminuate veniturile si nu au bani pusi deoparte pentru astfel de perioade negre)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

