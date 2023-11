Cu cat circula un sofer noaptea, pe timp de ploaie? Ce trebuie sa stii despre franarea pe timp de ploaie? Vezi aici cate amenzi au dat politistii rutieri, in numai cateva ore

Stiri pe aceeasi tema

- In numai doua zile politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat activitati de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 379 de sanctiuni contraventionale și au retinut 60 de permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Aparatele radar…

- In aceasta saptamana, in numia 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 154 de sanctiuni contraventionale și au retinut 30 de permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate…

- In ziua de 4 octombrie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 93 de sanctiuni contraventionale și au retinut 22 de permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. De asemnea,…

- Nr. 302 din 14 septembrie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 13 septembrie 2023 Politistii rutieri actioneaza in vederea prevenirii accidentelor rutiere Peste 150 de sanctiuni contraventionale aplicate de politisti si 32 de permise de conducere retinute In ziua de 13…

- Nereguli in trafic In ziua de 11 septembrie a.c, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 103 sanctiuni contraventionale si au retinut 10 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic.De asemenea, politistii rutieri au actionat pentru prevenirea…

- In data de 7 septembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Politisti cu atributii rutiere au actionat simultan pe raza judetului, in special a municipiilor…

- ACTIUNI IN TRAFIC ALE POLITISTILOR RUTIERI IN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR RUTIEREIn ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic si pentru cresterea sigurantei rutiere pe toate drumurile…

- Saptamana aceasta, intr-o singura zi, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. Politistii au acționat pentru prevenirea si combaterea vitezei excesive, aparatele radar amplasate inregistand 24 de autovehicule…