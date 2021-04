Cu cât au crescut taxele pe locurile de parcare din Bucureşti. Care e cea mai scumpă zonă Din 2022, bucurestenii vor plati de peste sapte ori mai mult pentru locul de parcare de resedinta, conform proiectului adoptat de consilierii municipali. In cea mai scumpa zona din Capitala se va plati 600 de lei pe an, pentru locul de parcare, informeaza Mediafax . Bucurestenii din zona centrala (A) plateau 84 de lei pe an, dar din 2022 taxa pentru locul de parcare de resedinta va fi de 600 de lei. Pentru plata locurilor de parcare de resedinta, consilierii municipali au impartit Capitala in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In zona B, tariful va fi de 500… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

