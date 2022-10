Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 2.400 lei pe MWh, in luna august 2022, valoare cu 332% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 554 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca este posibila o majorare a pensiilor, insa aceasta nu va depași 11%. „Procentul cu care putem crește pensiile trebuie sa fie acela cu care nu producem un deficit mai mare pe bugetul de pensii. Ca atare, in acest moment, limita la care ne referim este de aproximativ…

- "Procentul cu care majoram pensiile trebuie sa fie acela cu care nu provocam un deficit mai mare bugetului de strat. Ca atare, limita la care ne referim in acest moment este in jur de 11%, deocamdata analizam, pentru am primit mai multe variante, noi trebuie sa ne menținem la acele variante care sunt…

- Pana ce guvernanții noștri vor decide cu cat și de cand vor crește pensiile, pare mai sigura și mai curand realizabila o alta masura pe care partidele din Coaliție preconizeaza sa o ia și care ii privește pe foarte mulți pensionari. Este vorba despre pensiile cuprinse intre 2.000 și 3.000 lei, care,…

- La data de 16 septembrie a.c, polițiștii Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Buhoci, pe DJ 252 au observat un autoturism, izbit in parapetul de pe partea stanga a sensului de mers spre Buhoci. In autoturism se afla un conducator auto de 19 ani,…

- Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, cu capital 100% romanesc, lanseaza proiectul “Fundație pentru Educație. Carte cu Carte”, prin care daruiește carți unui numar de 30 de școli din zone vulnerabile. In 2022, Dedeman sarbatorește 30 de ani de…

- S-a discutat, in timpul celor doi ani de stare de alerta despre posibilele efecte secundare ale vaccinurilor anti-COVID. A trecut jumatate de an de cand a incetat nebunia și autoritațile tac pe acest subiect. Pentru a afla care este situația, am discutat cu dr. Oana Mihaela Secara, de la Spitalul Municipal…

- Piața neagra a țigaretelor a continuat sa scada și in iulie pana la 6,1% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in mai, conform studiului realizat de compania Novel. Procentul reprezinta un nou record istoric, fiind cel mai mic nivel inregistrat de la demararea cercetarii comerțului ilegal cu produse…