Cu arma de airsoft în parc Polițiștii locali din Petroșani au surprins noaptea trecuta un tanar de 16 ani in timp ce folosea o arma de tip airsoft in Parcul ”Carol Schreter”. Astfel, joi, 11 august 2022, in jurul orei 23.00, patrula de ordine publica a Poliției Locale Petroșani l-a surprins pe tanar in timp ce folosea arma in mod ilegal. Potrivit legislației in vigoare, armele de tip airsoft pot fi folosite de persoane care au implinit varsta de 18 ani și doar in locuri special amenajate. Arma a fost confiscata și va fi predata catre Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul IPJ Hunedoara.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

