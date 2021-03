Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Iran au anunțat ca pot imbogați uraniul la 60% intr-o ora. Totodata, Organizația pentru Energie Atomica a acestei țari a produs 25 de kilograme de uraniu imbogațit la 20% in circa...

- Sonda "Al-Amal" (denumita "Espoir" in franceza si "Hope" in engleza) a fost lansata de Emiratele Arabe Unite si ar trebui sa furnizeze o imagine completa asupra dinamicii temperaturilor din atmosfera martiana.Lansarea acestui vehicul spatial fara echipaj uman a avut loc in iulie 2020 de la centrul spatial…

- Președintele american a anunțat joi ca a numit un emisar special și ca va folosi diplomația pentru a incheia conflictul militar soldat cu 110.000 de morți, potrivit BBC.Noul lider de la Casa Alba a indeplinit o promisiune din campanie și a anunțat ca SUA vor inceta sprijinul pentru acțiunile ofensive…

- Israelul a anuntat duminica deschiderea unei ambasade in Emiratele Arabe Unite (EAU), la putin peste patru luni de la semnarea acordului de normalizare a relatiilor bilaterale, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Dan Bittman revine in prim-plan: 'Medicii ma felicita ca nu am tacut.…

- O femeie din judetul Arad, Maria Livia Baila, acuzata de propaganda terorista si legaturi cu membri ai unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv de Instanta suprema la un an, cinci luni si zece zile inchisoare cu executare, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Cinci femei au fost ucise dupa ce un proiectil a cazut peste o sala de petreceri in timpul unei nunti in noaptea de vineri spre sambata, la Hodeida, oras din sud-vestul Yemenului in razboi, au anuntat un responsabil guvernamental si martori, relateaza AFP.Proiectilul a atins o sala de petreceri in apropiere…

