Cu ajutorul Guvernului, Moldovagaz a achitat integral, avansul pentru luna septembrie către Gazprom Moldovagaz a transferat catre Gazprom partea ramasa din plata in avans pentru luna septembrie, in suma de 23,898 milioane de dolari. Informația oficiala a fost confirmata de șeful companiei, Vadim Ceban. Compania, cu ajutorul Guvernului, și-a indeplinit obligațiile de plata catre furnizorul de gaze naturale. Valoarea totala a acestor obligații a fost de 35,898 milioane de dolari, transmite Agora . Va amintim ca, la 23 septembrie curent, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat solicitarea Moldovagaz de a stabili un tarif de 29 de lei pentru un metru cub de gaze, destinat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

