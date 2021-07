Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american PepsiCo Inc a anuntat joi ca intentioneaza sa reduca, cu un sfert, nivelul de zahar din bauturile carbogazoase si ceaiurile vândute în Uniunea Europeana si de asemenea sa lanseze mai multe snacks-uri nutritive pâna în 2025, în ideea de a atrage mai multi…

- Uniunea Europeana vrea sa isi restructureze piata carbonului, in ideea de a reduce mai rapid emisiile poluante si a pune un pret pe poluarea provenita din transporturile navale, rutiere si sistemele de incalzire ale cladirilor, informeaza Reuters.

- Uniunea Europeana se pregateste sa taie din numarul de filme britanice in incercarea de a ingradi "anglo-saxonizarea" audiovizualului european. ”. Potrivit directive europene a audiovizualului, televiziunile tarilor member in UE trebuie sa difuzeze majoritar programe europene. Platformele de streaming…

- Producatorii auto din Europa depun eforturi pentru a-și reduce dependenta de furnizorii de baterii din Asia, pe masura ce lanseaza noi modele electrice pentru a indeplini obiectivele de emisii mai stricte din Uniunea Europeana. In acest context, Porsche a anunțat un parteneriat cu Customcells, o companie…

- Daimler Trucks și Volvo AB auanunțat ca iși propun impreuna sa reduca costurile celulelor de combustibil cu hidrogen cu un factor de cinci sau șase pana in 2027, deoarece incearca sa faca tehnologia cu emisii zero viabila comercial pentru transportul pe distanțe lungi . Dar chiar și așa, Martin Daum,…

- Producatorii europeni de masini, care se bazeaza in principal pe furnizorii de baterii din Asia, cauta sa-si reduca dependenta de strainatate, avand in vedere cresterea productiei de masini electrice, pentru a respecta normele de mediu mai dure din Uniunea Europeana. “Celulele de baterii sunt o tehnologie…

- In 2020, pentru prima data, in Europa au fost vandute mai multe vehicule electrificate noi decat in China. Un studiu arata ca cele doua piete regrupeaza peste 70% dintre cele 9,9 milioane autoturisme electrificate vandute pana acum. Vanzarile de automobile electrice si hibride in Uniunea Europeana s-au…