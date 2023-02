CTP, cel mai mare proprietar și dezvoltator de spații industriale și logistice din Romania, continua investițiile in energie verde prin instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 1,5 MW in parcul industrial CTPark Bucharest, amplasat in vestul Bucureștiului. Instalatia va fi dezvoltata de Enel X Romania și cuprinde aproximativ 3.700 de panouri ce vor asigura o productie anuala medie de 2.100 MWh, cantitate care urmeaza a fi distribuita cu prioritate catre chiriașii proprii.Suntem primul dezvoltator imobiliar cu o centrala fotovoltaica pe acoperiș deja operaționala. Am deschis un…