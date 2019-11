Stiri pe aceeasi tema

- Ioanida Costache s-a nascut in Milwaukie, Statele Unite, și a venit prima oara la București in urma cu șase ani. Atunci a aflat pentru prima data ca romii au fost uciși la Holocaust. Și tot atunci vedea, pentru prima data, orașul parasit de parinții ei in 1985. Pentru ca au cerut sa emigreze, le-a fost…

- Dupa ce președintele a declarat ca este „în plin razboi cu PSD”, Viorica Dancila riposteaza și susține ca, daca ar fi avut „responsabilitatea funcției și o minima decența”, Klaus Iohannis ar fi demisionat. „Klaus Iohannis se poate închipui în tot…

- Deputatul PMP Petru Movila ii raspunde liderului UDMR Kelemen Hunor care a declarat ca mai multi parlamentari PMP ar pleca la Bruxelles pentru a nu participa la votul pentru motiunea de cenzura. „Indiferent de zi si ora, vom fi acolo”, afirma Movila.

- Un tanar de 29 de ani, din Constanta, a creat momente de panica la preselectia emisiunii Romanii, au talent , care a avut loc duminica, 29 septembrie, la un hotel din Bucuresti.Acesta, aflandu se in culisele emisiunii pentru a urca pe scena, in fata juratilor, a devenit agitat, iar conform oamenilor…

- Fiecare ediție a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7 aduce telespectatorilor un concurs cu premii utile pentru orice pasionat de bucatarie! Raspunde la intrebare și ai șansa de-a descoperi secretul folosit de bucatarii din emisiune pentru a pregati mancaruri de cinci stele!

- Marius Budai, ministrul Muncii, a fost pus pe glume la Starea Nației, atunci cand Dragoș Patraru i-a pus intrebari despre suspendarea permisului sau de conducere, din cauza vitezei. In luna februarie a acestui an, Budai a ramas fara permis dupa ce a fost prins de polițiști conducand cu 140 de km pe…

- Sorin Ovidiu Vantu, reapare pe Facebook, in stilul sau de ”analist de gheața”, cu cateva considerații nemiloase legate de unul dintre candidații la președinția Romaniei. Este vorba de Dan Barna care l-a enervat pe SOV prin cateva declarații nu doar nefericite. Iata textul postat de SOV: „Domnule Barna,…

- CRAB SA raspunde, intr-un comunicat de presa, afirmațiilor conducerii RAJA SA Constanța, facute cu ocazia dezbaterii publice de la Onești (vezi aici și aici!). Redam precizarile CRAB SA: Ca urmare a declaratiilor facute in spatiul public, in data de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.