- Gazetarul Cristian Tudor Popescu o considera pe Kamala Harris, care va fi prima femeie vicepreședinte de culoare din istoria SUA, "un fel de Laura Codruța Kovesi a Statelor Unite ale Americii"."Doamna Kamala Harris, vicepreședintele ales, este o femeie de origine asiatica, dupa mama, mama ei nu știu…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba. Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de marti, va depasi acest record.…

- Scenariul unui Joe Biden ales presedinte si obligat sa renunte la mandat din motive de sanatate nu este exclus. Senatoarea de culoare Kamala Harris ar deveni astfel prima femeie presedinta a Statelor Unite.

- Toti cei trei indici majori ai bursei din New York au inchis in teritoriu negativ. ”Dezbaterea din aceasta seara are potentialul sa influenteze pietele, fiind improbabil ca investitorii sa isi asume pozitii importante in avans. In prezent, pietele sunt influentare in mod clar de evenimentele de la Washington,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…