Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban ar fi trebuit sa se ocupe mai mult de guvernare si mai putin de incercarea de a declansa alegerile anticipate, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24. Gazetarul a comentat fortarea de catre PNL a alegerilor anticipate despre care spune ca sunt gandite in Constitutie ca o „masura logica,…

- UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa își depuna mandatul astfel încât scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale în 14 iunie, spune Kelemen Hunor. "Voința președintelui și premierului sunt extrem…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba Legea de abilitare și blocheaza activitatea Guvernului, atunci va da OUG-uri in fiecare zi și parlamentarii vor trebui sa vina din vacanța pentru a adopta legea de aprobare a OUG. Orban a spus ca in cazul cazul in care…

- Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale, candidatul social-democratilor, Viorica Dancila, ar trebui sa ramana la presedintia PSD pana ce...

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…

- „Dupa negocierile de noaptea trecuta, dupa intervențiile lui Mihai Tudose, Daniel Constantin, ruperea Pro Romania, cred ca vom avea depunere de juramant in aceasta seara. Așa arata lucrurile in momentul acesta. Atenție: probabil ca se negociaza și acum. Probabil ca se fac calcule, se incearca oprirea…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Antonio Tajani ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a scris Tajani pe Facebook. Klaus Iohannis si Antonio Tajani…

- Viorica Dancila a declarat, duminica,faptul ca in cazul in care va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, nu va dizolva Parlamentul pentru a provoca alegeri anticipate. Totodata, președintele PSD a precizat ca este pregatita de alegeri anticipate in cazul respingerii investiturii Guvernului…