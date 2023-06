Gazetarul Cristian Tudor Popescu a descris modul in care au fost schimbați cei care au condus Rusia in ultima suta de ani. „Fiecare cu prigojinul lui. Prigojin incearca sa-l rastoarne pe Putin. Este povestea URSS din ultima suta de ani. Prigojinul lui Lenin a fost Stalin. Djugașvili și-a izolat șeful in ultimii ani de viața, l-a pus sub control. Indata ce Lenin a murit, aproape toata echipa vechilor bolșevici apropiați lui a fost exterminata om cu om. Au scapat doar cei care trecusera la timp de partea lui Stalin. Prigojinul lui Stalin a fost Hrușciov. Indata ce Parintele Popoarelor a crapat,…