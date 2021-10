Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile in șir de absența publica, Klaus Iohannis a ieșit marti seara la declaratii la Palatul Cotroceni ca sa afirme ca autoritațile nu au facut ce trebuie in ce privește pandemia și sa anunțe ca va convoca miercuri responsabilii guvernamentali la o ședința pentru lua masuri ”clare, restrictive”.…

- Pandemia de coronavirus a inregistrat cel mai negru bilanț de pana acum. In acest context, președintele Klaus Iohannis vine cu precizari de ultima ora. „Cauzele sunt multiple, dar și daca vedem cine și ce a greșit, acum ceea ce mai conteaza este sa depașim aceasta mare cumpana. Cifrele de azi confirma…

- Italia este prima țara europeana unde certificatul verde devine obligatoriu la locul de munca incepand cu 15 octombrie. In acest sens, președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, daca o astfel de masura este necesara și la noi pentru medici și profesori. „Este o masura care se discuta…

- Un cititor de-al meu ma sfatuieste: “…cred ca ar trebui sa abandonezi lupta asta cu kwj! Daca și trompeta sri Dogioiu il face prost, cred ca e momentul sa ne focusam pe ce este important in acest moment!”, scrie Contele de Saint Germain pe blogul propriu. Declarația de la București Intr-un fel, cititorul…

- ​​Ludovic Orban susține ca tabara lui Florin Cîțu a lansat pe piața informația ca președintele Klaus Iohannis îl susține pe premier, comentând ca declarația șefului statului a fost facuta într-o întâlnire informala cu ziariștii care nu și-ar fi permis sa o transmita…

- Preturile la energie continua sa creasca si ating niveluri record, ca urmare a majorarii cotatiilor la gazele naturale si a preturilor certificatelor verzi, ceea ce a determinat autoritatile din mai multe state europene sa anunte masuri de sprijin pentru a face facturile suportabile pentru consumatorii…

- „Eu nu aș vorbi despre un eșec al examenelor. Ele s-au desfașurat in format fizic. Singurul eșec a fost la titularizare, care are niște explicații pe care le aștept cu interes de la ministrul Educației. Suntem spre sfarșitul pandemiei și toata lumea trebuie sa știe ce are de facut.Lucrurile nu sunt…

- Decizia UNESCO de a include Roșia Montana in patrimoniul mondial nu aduce beneficii nici pentru locuitori, nici pentru țara, spune Eugen Furdui, primarul din Roșia Montana. Declarația vine dupa ce peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a…