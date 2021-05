CTP despre Dăncilă: ”Nu ar fi angajat-o nici dracu să-i pieptene coada” Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza faptul ca Viorica Dancila și Ioan Mircea Pașcu au fost numiți in funcții la BNR. „Aceste doua persoane cand au fost angajate la BNR erau doi șomeri pe care in mediul privat nu i-ar fi angajat nici dracu sa-i pieptene coada”, a declarat CTP la Digi24. „Aceasta știre cu doamna Dancila expert la Banca Naționala mi-a mai adaugat o teorema in ceea ce privește spațiul romanesc: Nimic nu e prea de tot. Cunoaștem vorba romaneasca >. Nu, pe plaiul acesta binecuvantat nimic nu e prea de tot. Am enunțat aceasta teorema dupa ce am verificat știrea și dupa ce i-am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu este de parere ca aceasta numire in functie ne arata tocmai faptul ca "nimic nu este prea de tot” in Romania. Potrivit acestuia, atat Viorica Dancila, fost premier al tarii, cat si Ioan Mircea Pascu, fost europarlamentar si fost vicepresedinte al Parlamentului European, au fost…

- Vestea ca Viorica Dancila va fi noul consultant al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a șocat mulți oameni, insa, spune Cristian Tudor Popescu, aceasta numire in funcție ne arata tocmai faptul ca „nimic nu este prea de tot” in Romania. Potrivit acestuia, atat Viorica Dancila,…

- Intr-un interviu pentru Spotmedia , analistul politic Cristian Pirvulescu spune ca numirea Vioricai Dancila la Banca Nationala a Romaniei este o „o eroare fundamentala de acțiune” comisa de guvernatorul Mugur Isarescu. Cristian Pirvulescu considera ca Viorica Dancila, in disperare de cauza, „i-a cerut…

- Premierul Florin Cițu a refuzat, marți, sa comenteze decizia BNR de a o angaja pe Viorica Dancila drept consultant pentru strategie . „Nu comentez politica de resurse umane a BNR. Discut multe cu domnul Isarescu, dar nu politica de resurse umane”, a declarat Florin Cițu, intr-un briefing de presa susținut…

- USR PLUS face un apel la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sa reevalueze noii consilieri Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu, pe motiv ca numirea lor afecteaza credibilitatea institutiei. "Credibilitatea BNR e esentiala. Stirea ca Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu…

- USR PLUS face un apel la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sa reevalueze noii consilieri Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu, pe motiv ca numirea lor afecteaza credibilitatea institutiei. "Credibilitatea BNR e esentiala. Stirea ca Viorica Dancila si Ioan Mircea Pascu sunt cei…

- BNR susține ca avea nevoie de oameni precum Viorica Dancila și Ioan Mircea Pașcu pentru a deschide uși in cancelariile europene. Viorica Dancila va lucra in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Naționala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a anunțat…

- Viorica Dancila va lucra in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Naționala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a anunțat marți Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isarescu. Criteriul de selectare a Vioricai Dancila, dar și a lui Ioan Mircea…