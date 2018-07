Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a descris luni drept 'rusinoase' declaratiile liderului extremei-drepte germane, Alexander Gauland, care a relativizat atrocitatile comise de Adolf Hitler pe care le-a numit 'un excrement de pasare' intr-un mileniu de istorie germana, relateaza AFP.…

- Co-liderul formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema dreapta), Alexander Gauland, a declarat sambata ca dictatorul nazist Adolf Hitler si national-socialistii acestuia nu au fost decat 'un excrement de pasare' intr-un mileniu de istorie germana glorioasa, transmite AFP, preluand presa…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa, citat de Agerpres. 'Ce le spun celor…

- Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria si formatiunile sale partenere din Europa ar putea deveni cea de-a treia forta politica in legislativul european in urma alegerilor europarlamentare de anul viitor, a declarat luni liderul FPOe, Heinz-Christian Strache, vicecancelar in guvernul…

- Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a dezvaluit vineri, pe internet, un program comun incheiat cu partidul Liga (extrema dreapta) pentru guvernarea Italiei, program ce intoarce in mod evident spatele austeritatii, insa fara a parasi zona euro. Totodată, programul prevede suspendarea sancţiunilor…

- Partidul ungar de extrema-dreapta Jobbik si-a ales sambata un nou lider, care ar urma sa mentina politica moderata adoptata de cinci ani de aceasta formatiune, relateaza AFP. In varsta de 45 de ani, Tamas Sneider a fost ales ca noul lider al Jobbik in cadrul unui congres al partidului dupa demisia…

