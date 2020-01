Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Viorel Scripcariu incearca sa iși mai asigure inca un mandat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” Iași. Dupa ce propunerea sa de schimbare a modului de selecție a fost respinsa, Viorel Scripcariu iși face public planul sau managerial pe care il are in vedere pentru alegerile…

- Ziarul Unirea 2019 – cel mai bun an din istorie pentru CS Unirea Alba Iulia. 34 de sportivi au obținut 140 de medalii Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia inregistreaza, in 2019, cel mai bun an din istoria de 45 de ani, dupa ce 34 de sportivi ... 2019 – cel mai bun an din istorie pentru CS Unirea Alba…

- Ziarul Unirea FOTO: Optimum Alba Iulia, locul patru la etapa de zona a Interligii de iarna – Trofeul “Gheorghe Ola” Optimum Alba Iulia, campioana județului Alba, s-a clasat pe locul al 4-lea la etapa de zona a Interligii de iarna – Trofeul “Gheorghe Ola, competiție fotbalistica ce s-a desfașurat in…

- Ziarul Unirea FOTO: Performanțe sportive: CS Unirea Alba Iulia – locurile 1 și 2 la turnee naționale și internaționale de judo Judoka legitimați la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, cooptați la loturile naționale ale Romaniei, au obținut in acest weekend aur și argint la turnee naționale și internaționale…

- Ziarul Unirea LIVE-SCOR: Unirea Dej – Unirea Alba Iulia | „Alb-negrii”, obligați sa ia puncte! Unirea Alba Iulia are azi, de la ora 14.00, a doua deplasare consecutiva in Seria a 5-a, duelul “Unirilor”, de la Dej reprezentand un joc extrem de important pentru formația din Cetatea Marii Uniri, ajunsa…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Sanatatea Cluj – Unirea Alba Iulia | „Alb-negrii”, duel dificil cu „virușii verzi” Unirea Alba Iulia disputa astazi, de la ora 14.00, contra „virușilor verzi, prima din cele doua partide consecutive in deplasare, urmatoarea fiind la Dej Formația din Cetatea Marii Uniri,…

- Ziarul Unirea Regal al sportului cu balonul oval in Cetatea Marii Uniri | CSU Rugby Alba Iulia, prima victorie de la inființare In weekend in Cetatea Marii Uniri, a avut loc un eveniment sportiv de seama, un interesant turneu de rugby prin care s-au aniversat 45 de ani de activitate in municipiul reședința…

- Ziarul Unirea CS Ocna Mureș, victorie neta in derby-ul rundei Ligii a 4-a, cu Performanța Ighiu! Spicul Daia Romana, remiza externa cu CSU Alba Iulia “Soda draga” a caștigat net derby-ul rundei, dupa o prestație excelenta și s-a distanțat in ierarhie, profitand de semieșecul de pe teren propriu al “studenților”…