CSU din Suceava a pierdut clar confruntarea de pe Litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine astazi meciul din etapa a saptea a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSU din Suceava. Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 18.00. In clasament, CSM Constanta ocupa locul trei, cu 15 puncte,…

- Formația CSU din Suceava va evolua, miercuri, cu incepere de la ora 18.00, pe terenul echipei CSM Constanța, intr-un meci contand pentru etapa a VII-a a Ligii Naționale de handbal masculin.Gazdele ocupa in acest moment ultima treapta a podiumului de premiere, cu 12 puncte, in vreme ce trupa ...

- Principalii marcatori ai formatiei de pe litoral au fost Stankovic, Brasseleur, Ravnic si Dragan. O noua victorie pentru echipa masculina de handbal CSM Constanta in editia 2022 2023 a Ligii Nationale. In etapa a sasea, "delfiniildquo; au jucat in deplasare cu CSM Vaslui, de care au dispus cu 30 27…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta a gazduit meciul de handbal CSM Constanta ndash; CSM Bucuresti, din etapa a cincea a Ligii Nationale.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 30 29 16 16 .Dupa o repriza egala, baietii antrenati de George Buricea au iesit de la vestiare hotarati…

- Formația CSU din Suceava ocupa locul al cincilea in ierarhia Ligii Naționale de handbal masculin inaintea disputarii partidelor din etapa a V-a, cu o linie de clasament de doua victorii, doua infrangeri și golaveraj de 129-129. Echipa antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian ...

- Formația CSU din Suceava revine in fața propriilor suporteri cu prilejul intalnirii cu Politehnica Timișoara, din cadrul etapei a IV-a a Ligii Naționale. Partida va avea loc vineri, 16 septembrie, cu incepere de la ora 17.00.„Ne aflam in fata unui meci extrem de important pentru noi. Chiar ...

- S-au disputat deja primele doua meciuri din etapa inaugurala a Ligii Naționale de handbal masculin, CSM Constanța – CSM Focșani 22-18 și Potaissa Turda – Politehnica Timișoara 27-24. Formația locala, CSU din Suceava, va juca pe data de 31 august, la Baia Mare, impotriva lui ...

- Stadionul Tepro din Iasi a gazduit meciul dintre gazdele de la Politehnica Iasi si CS Navodari, contand pentru etapa intai a tumeului play out din Liga Nationala.Partida s a incheiat cu succesul oaspetilor, scor 21 17 11 7 .Punctele CS Nabodari antrenori, Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase…