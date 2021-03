CSS Sighet participa la un nou turneu de baschet masculin U14

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an de zile de la intreruperea lor, din cauza pandemiei de COVID-19, in acest weekend se reiau competițiile voleibalistice juvenile. La Blaj, in perioada 26-28 martie 2021, se va desfașura primul turneu din competiția cadeților, masculin și feminin. CSȘ Blaj va participa cu doua echipe…

- In perioada 6-7 martie, la Sighetu Marmatiei are loc primul turneu de baschet din cadrul Campionatului Natonal de baschet masculin U14. Pe terenul salii de sport de la Liceul Tehnologic Forestier se vor disputa partide intre UBT Cluj, Gladius Tg. Mures, CSM-CSU Oradea si gazda turneului, CSS-CSM Sighet.…

- In urma unui apel venit prin 112, cei de la Salvamont Maramureș au fost solicitați pentru a efectua transportul, intr-o zona cu acces dificil, a unei persoane in varsta de 79 ani, externata dupa rezolvarea problemelor medicale de catre personalul medical profesionist de la Spitalul din Sighetu Marmației.…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova sunt in fata unui nou turneu important din Divizia A2 Vest. Fetele pregatite de Lucian Zlotea vor disputa, sambata si duminica, partidele cu Sighetu Marmatiei si CSU Oradea, iar victoriile sunt principala tinta a oltencelor. Primul meci va avea loc in compania formatiei…

- Capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin va fi duelul dintre CSU Sibiu si U-BT Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la sediul Federatiei Romane de Baschet. Clubul U-BT Cluj-Napoca a obtinut dreptul de a organiza turneul Final 8 al sezonul…

- Drumul in Liga Secunda al HCM Slobozia continua in perioada 11-14 februarie 2021 cu al doilea turneu al Seriei C. Meciurile se vor juca in Sala Liceului Energetic din Ramnicu Valcea. Echipa condusa de Ghița Irimescu va disputa in acest oraș 3 meciuri. Joi, 11 februarie 2021, orele 18,20, HCM va evolua…

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…

- ”Tigroaicele” revin in Sala Polivalenta dupa ce in week-end-ul trecut au fost invinse de FTC in Liga Campionilor, in deplasare, iar miercuri au caștigat contra celor de la Baia Mare in Liga Florilor Mol. Maine, de la ora 17.oo, fetele lui Adi Vasile intalnesc pe Vipers, formația aflata pe locul cinci…