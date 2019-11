Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta la Timișoara. În prima parte a zilei va ajunge la Consiliul Județean Timiș, unde va anunța locul unde va fi construita Sala Polivalenta de 16.000 de locuri: la Timișoara sau la Giroc.

- „M-am intors la Reșița cu cele mai frumoase ganduri. Este o onoare pentru mine sa fiu din nou la Reșița, mai ales in funcția de antrenor principal. Am plecat de aici acum aproximativ 10 ani, iar ultima mea amintire legata de Reșița este trofeul Cupei Romaniei pe care am reușit sa-l caștig…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova a fost invinsa luni seara, in deplasare, de formația SCM Timișoara, cu scorul de 84-73. Duelul din Banat a contat pentru etapa a doua, din Liga Naționala de Baschet Masculin . Primele doua sferturi au fost de coșmar pentru elevii lui Aco Todorov, care au reușit…

- La aceasta competiție vor participa șase echipe: ACS Golden Kids Bocșa, CS Leu Giarmata, Școala Gimnaziala Nr. 7 „Sf. Maria” Timișoara, ACS Baile Herculane, CS Olimpic Drobeta-Trunu Severin și Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva. Cele 6 echipe au fost imparțite in doua grupe, in…

- SCM Politehnica a ramas fara succes in acest sezon si dupa „valul 5”, daca includem partida de Supercupa pierduta chiar in dauna lui Dinamo. Astazi, in campionat, alb-rosii s-au impus si la Timisoara, scor 28-26, dupa un meci pe care l-au controlat aproape mereu. Alb-violetii au avut parte o prima repriza…

- De asemenea, echipa formata din Gabriel Țaru, David Gavril, Andrei Toma și Robert Pașca a obținut locul V la aceasta competiție. Primii trei sportivi din echipa au fost transferați recent de la CSS 1 Timișoara. Sportiv de lotul național, Robert Pașca a fost descoperit și format de antrenorul…

- „Dupa o mica vacanța de doua saptamani, sportivii lotului național de juniori au reinceput activitatea. Se muncește la ora actuala pe invațare de elemente, pentru ca apoi sa trecem pe parți de integrale. Peste doua luni, la Reșița se vor desfașura in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie Campionatele…

- Catalin Straton, portarul lui Dinamo, a ramas pur și simplu fara explicații dupa un nou eșec al „cainilor”, de aceasta data pe terenul lui Poli Iași, scor 0-2. „Felicit Iașiul pentru prestație. Referitor la noi... Nici nu știu ce sa zic. Imi vine sa plang. Trebuie sa caștigam. Au contat cele 5 absențe…