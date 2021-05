Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru desemnarea a doi membri in componenta Colegiului pentru selecția și cariera judecatorilor, organ specializat al CSM, din randul reprezentantilor societatii civile. Cererile pot fi depuse in termen de 30 de zile, pana pe 4 mai.

- Se angajeaza temporar o ingrijitoare pe perioada determinataLiceul Teoretic "Emil Racovita" din Techirghiol, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata a functiei contractuale temporar vacante de ingrijitoare. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de ofiter punte maritim 3 posturi , Grup Nave.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, propune modificari la procedura de numire a procurorilor. Ministrul Justiției, Stelian Ion, propune o serie de modificari ale legilor justiției, in ceea ce privește numirea procurorilor in funcții de conducere și durata mandatelor acestora. El considera ca aceste masuri…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat marti concurs pentru functia de judecator al Curtii Constitutionale care a ramas vacanta dupa decesul lui Eduard Ababei. Candidatii pot depune dosarele pana in 26 martie.

- Primaria Comuna Cobadin, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier, gradul IA, Compartimentul Administrativ intretinerea Domeniului Public si Privat; sofer, treapta I ndash; Compartimentul…

- In aceasta perioada, in județul Alba sunt vacante mai multe posturi in instituții publice. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea de munca și alte cerințe. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații…

- Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea organizeaza la data de 13.03.2021, concurs prin incadrare directa, pentru ocuparea doua posturi de ofiter specialist I medic veterinar si a unui post de ofiter de politie Inscrierile se fac on line, la adresa de e mail resurseumane tl.politiaromana.ro, in perioada…