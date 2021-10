Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), Kelemen Hunor, was mandated by the members of parliament of his formation to participate in talks announced by Prime Minister designate Dacian Ciolos, the deputy leader of UDMR, Csoma Botond declared on Tuesday. "We had a group…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca miercuri va participa la întâlnirea la care Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Iohannis, a chemat PNL, UDMR și grupul minoritatilor nationale, va "asculta cu atenție" propunerea liderului USR, apoi va lua o decizie legata…

- Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, a fost mandatat de parlamentarii formatiunii sa participe la discutiile anuntate de premierul desemnat Dacian Ciolos, a declarat, marti, liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond. "Am avut o sedinta de grup cu colegii deputati si senatori…

- Dupa ce a lasat de inteles ca USR nu mai are ce cauta intr-o coalitie de guvernare, seful statului l-a nominalizat la Palatul Victoria pe chiar seful Uniunii. Ciolos anunta negocieri cu PNL si UDMR, dar liberalii nici nu vor sa auda. Scenariul unei nominalizari „de forma" din partea lui Iohannis, care…

- Chamber floor leader of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Csoma Botond declared today that it will be very difficult for his formation to back a government headed by Dacian Ciolos, and posited that President Klaus Iohannis assumes this nomination can garner the votes of the AUR + PSD…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, spune ca pentru UDMR va fi "foarte greu" sa sustina un guvern condus de Dacian Ciolos, iar presedintele Klaus Iohannis probabil ca se bazeaza pe majoritatea de la motiunea de cenzura, formata cu PSD si AUR."Noi, la consultarile de la Cotroceni am…

- Cioloș a anunțat ca va incepe negocierile cu celelalte partide pentru formarea guvernului și a cerut responsabilitate din partea tuturor forțelor politice.”Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut in aceasta seara sa formez un nou guvern.Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregatiți,…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…