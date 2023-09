Stiri pe aceeasi tema

- GREU… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui va evolua in deplasare și in etapa a doua a Ligii Zimbrilor. Trupa pregatita de Raul Fotonea va intalni, sambata, 2 septembrie, de la ora 17:00, pe CSA Steaua București. Duelul dintre Steaua București și CSM Vaslui nu avea stabilita ora de desfașurare a…

- INVINȘI… CSM Vaslui nu a avut nicio șansa in fața Potaissei Turda, in prima etapa a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Turdenii au condus pe toata durata partidei și s-au impus la o diferența de șapte goluri, 38-31 (17-12). CSM Vaslui a aratat ca o echipa inferioara, singurul plus fiind numarul mare…

- OBIECTIVE… CSM Vaslui și-a prezentat planurile pentru noul sezon competițional. Echipa de handbal are ca obiectiv clasarea pe locurile 7-9 in Liga Zimbrilor, fotbaliștii spera sa se mențina in Liga 3, iar Mirela Lavric are un obiectiv mareț: calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Un nou inceput…

- S-A STABILIT… Campionatul Național de șah pe echipe – masculin, Superliga 2023, se va desfașura in perioada 20-30 septembrie, la Eforie-Nord, Constanța. Nou-promovata in Superliga, C.S Sergentul – Radical Grup Vaslui iși propune sa faca o figura frumoasa la prima participare pe prima scena a șahului…

- TESTE… Dupa mai bine de doua saptamani de pregatire, handbaliștii de la CSM Vaslui au susținut primele amicale in noua formula. La finele saptamanii trecute, trupa pregatita de Raul Fotonea a disputat o „dubla” amicala, in deplasare, cu HC Buzau, ambele meciuri fiind pierdute: 26-33 și 27-29. Echipa…

- GHINION… Sorții nu au fost deloc favorabili echipei de handbal masculin a CSM Vaslui, la tragerea la sorți a programului ediției 2023-2024 a Ligii Zimbrilor. Vasluiul va debuta in deplasare, in compania Potaissei Turda, in etapa a doua va juca tot in deplasare, cu Steaua București, iar in runda a treia,…

- FINAL… RC Barlad a fost invinsa in ultima etapa a sezonului regulat din Liga Naționala de rugby. Trupa pregatita de Ioan Harnagea a pierdut, in deplasare, in fața celor de la CSM Constanța, scor 24-34 (12-31), intr-o partida restanta din etapa a 4-a. Barladenii incheie sezonul regulat pe locul 2 in…

- NUMIRE… CSM Vaslui a luat decizia de a schimba antrenorul dupa sezonul recent incheiat de Liga Zimbrilor, in care a terminat pe locul 11 și s-a salvat cu emoții de la retrogradare. Noul antrenor al echipei de handbal masculin este Raul Fotonea (44 de ani), ultima data la echipa feminina a celor de la…