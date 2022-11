CSM Unirea Alba Iulia cumpără remorcă pentru transportul ambarcațiunilor: Achiziție de aproape 45.000 de lei CSM Unirea Alba Iulia cumpara remorca pentru transportul ambarcațiunilor: Achiziție de aproape 45.000 de lei CSM Unirea Alba Iulia cumpara remorca pentru transportul ambarcațiunilor: Achiziție de aproape 45.000 de lei Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a achiziționat marți, 21 noiembrie echipamente pentru secția de kaiac-canoe. Mai exact CSM Unirea Alba Iulia a cumparat o platforma specializata pentru transportul ambarcațiunilor. Achiziția a fost facuta prin cumparare directa, pe platforma Sistemului […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul reprezentanțelor auto va avea nevoie de o reproiectare digitala, pe masura ce generațiile urmatoare se vor muta din ce in ce mai mult online, atunci cand vine vorba de achiziționarea de vehicule. Potrivit informațiilor din retail, rezultate din cel mai recent studiu EY Mobility Consumer Index…

- Agenția Rezerve Materiale va elibera din rezervele de stat, cu titlu de deblocare, catre S.A. „Termoelectrica” cantitatea de 8 000 tone de pacura. Decizia a fost luata la ședința Guvernului din 26 octombrie, pentru optimizarea consumului de gaze naturale in contextul reducerii volumelor de gaze naturale…

- "Incepe imediat Consiliul de toamna, avem destul de multe teme pe agenda. Avem de ieri, pe masa, o propunere a Comisiei Europene, o propunere buna, care contine inclusiv elemente pe care le-am solicitat si eu in repetate randuri. Este un document destul de tehnic si nu cred ca vom intra astazi in toate…

- Achiziția unei mașini pe baza de comanda presupune un intreg șir de etape ce trebuie avute in vedere pentru a realiza cea mai buna investiție, intr-o piața saturata a mașinilor second hand, care promite o varietate larga de modele și numerosi dealeri auto. Pentru a evita anumite neplaceri in procesul…

- Guvernul a aprobat, astazi, conceptul Sistemului informațional „Vulnerabilitate energetica” (SIVE) – platforma online care va permite inregistrarea și prelucrarea solicitarilor pentru compensarea cheltuielilor la consumul de energie. SIVE va permite automatizarea procesului de compensare a cheltuielilor…

- Ce spune MApN, despre o eventuala achiziție a sistemului anti-racheta israelian, Iron Dome. Cum funcționeaza și ce eficiența are Intrebat daca va cumpara sistemul antibalistic Iron Dome din Israel, Ministerul roman al Apararii a transmis ca in cadrul programelor de inzestrare este inclus și programul…

- Caștigatorul Tombolei Autobit Dej din 9 septembrie este Bogdan Ciurar. Acesta a jucat mai multe șanse de caștig la Tombola Autobit și din acest motiv a caștigat a doua oara la Tombola Autobit. Premiul de la extragere este un Voucher de cumparaturi in valoare de 200 de lei. Achiziția de discuri de frana,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, pe Facebook, ca a sesizat DNA privind contractul incheiat in anul 2020 pentru achiziția tramvaielor noi de 18 metri lungime de la Electroputere VFU Pașcani. Nicusor Dan precizeaza ca „obiectul sesizarii este achiziția de tramvaie noi din…