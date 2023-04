Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet CSM Tg.Mureș a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 97-75, pe CSM Focșani, intr-un meci din grupa locurilor 11-18 din Liga Naționala. Americanul Anhony Matis, cu 19 puncte, muntenegrenii Goran Gajovic și Goran Martinic, cu 14, respectiv 13 puncte, Vladislav…

- Echipa feminina de baschet BC Sirius Tg.Mureș a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 73-50,pe CS Municipal Targoviște, intr-un meci din cea de-a 19-a etapa a Ligii Naționale. Americanca Keilanei Nikita Cooper (foto) cu 24 de puncte și sarboaica Anastasija Podunovac, cu 17 puncte, au fost cele…

- In valoare de 1.000 de lei, sprijinul este acordat prin intermediul Direcției de Asistența Sociala. Din anul 2019 și pana in prezent, un numar de 1852 de familii din municipiu au fost declarate eligibile pentru plata sprijinului financiar acordat sub forma de tichete pe suport electronic Termenul de…

- In acest interval, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 56 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Salvamontiștii din Brașov au fost cei mai solicitați. In județ au fost in total 17 apeluri in ultimele de 24 de ore. Salvatorii montani din Mureș au avut trei…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 30 ianuarie – 5 februarie, 44,6% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Mures, Iasi. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 48,5% dintre cazurile confirmate au fost…

- Campioana en titre la baschet fete, Sepsi Sf.Gheorghe, a bifat, sambata seara, pe teren propriu, a 15-a victorie consecutiva din actuala stagiune a Ligii Naționale, 105-67 cu Rapid București. Formația covasneana conduce in clasament cu 28 puncte, fiind urmata de Baschet Arad cu 25 puncte. In cadrul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu stangul duelurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au fost depasiti clar de gazda CSU Sibiu, scor 63-95. Dupa victoria spectaculoasa, pe muchie de cutit, cu Galatiul, si calificarea in Top 10, timisorenii au fost astazi foarte „palizi” in Ardeal,…

- UPDATE ORA 17:00: Incendiul s-a manifestat cu flacara deschisa și degajari mari de fum pe o suprafața de peste 1500 mp. Din interiorul depozitelor au fost evacuate o parte din materialele depozitate printre care și 15 tone de ingrașamant NPK. La fața locului au acționat tehnica și personal din cadrul…