CSM Reşiţa trece dramatic de Progresul Ezeriş în Cupa României CARANSEBEȘ – ACS Progresul Ezeris – CSM Resita 2-3 (1-2, 2-2) in Turul III al fazei nationale a Cupei Romaniei, sezonul 2021-2022, pe Stadionul Municipal din parcul caransebesean Teiuș! Demult nu a mai fost atata lume in tribunele arenei din Teius si, chiar daca la meci s-a intrat cu bilet, spectacolul de pe gazon dintre cele doua echipe colege de serie in Liga 3 care va debuta sambata, a meritat fiecare ban pe care l-au scos spectatorii din buzunar. Resitenii, considerati oaspeti, au avut un demaraj mai bun, iar in minutul 5 si-au trecut in cont prima ocazie, cand, dupa un corner executat de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

