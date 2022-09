CSM Reșița s-a impus și la Ineu! Urmează Mioveniul în Cupă! REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat vineri, 23 septembrie, cu scorul de 1-0, confruntarea din deplasare cu ACB Ineu, din etapa a V-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Robert Petre a inscris golul victoriei pentru rosso-neri in minutul 65, iar echipa lui Cheregi a ajuns la cinci victorii consecutive in campionat! „O prima repriza alba in care am avut cateva situații bune de a marca, dar, din pacate, nu am reușit. Per ansamblu, chiar daca a fost 0-0, a fost o repriza consistenta in care zic eu ca am avut inițiativa. Nu vreau sa caut scuze, dar terenul nu ne-a avantajat, suntem o echipa care construim jocul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca vineri, 23 septembrie, de la ora 17, in deplasare, cu ACB Ineu, in etapa a V-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Rosso-nerii vor incerca sa continue seria de succese, elevii lui Cheregi inregistrand pana in acest moment patru victorii, cu CS Phoenix Buzias, CS Gloria Lunca-Teuz…

- REȘIȚA – In urma tragerii la sorți de vineri, 16 septembrie, CSM Reșița va aduce in Valea Domanului pe CS Mioveni, o formație de Liga 1! Daca CSM Reșița merge perfect in campionat, lucrurile stau invers la viitoarea adversara din play-off-ul Cupei. CS Mioveni trece printr-o perioada mai puțin buna,…

- REȘIȚA – Asta gandește antrenorul Cheregi, avand in vedere inceputul foarte bun de sezon pe care-l are echipa din Valea Domanului! Partida dintre CSM Reșița (Liga 3) și Politehnica Timișoara (Liga 2) se va disputa miercuri, 14 septembrie, de la ora 15, pe stadionul „Mircea Chivu” și va conta pentru…

- REȘIȚA – Pentru rosso-nerii pregatiți de Calin Cheregi urmeaza un program incarcat, in care vor disputa in decurs de o saptamana trei meciuri! Așadar, CSM Reșița va juca sambata, 10 septembrie, de la ora 17:00, acasa, cu CS Șoimii Lipova, in etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VIII-a. Apoi, reșițenii vor…

- Castigatoare in primul tur, dupa executarea loviturilor de departajare in fata celor de la SCM Zalau, Sportul Simleu Silvaniei s-a duelat in etapa a II-a cu CSM Satu Mare, o alta echipa cu pretentii din Seria a X-a a Ligii a III-a. De data aceasta, simleuanii pregatiti de Danut Somcherechi au cedat…

- Foresta a susținut marți dupa-amiaza, la Campulung Moldovenesc, cel de-al treilea amical al verii. Adversarul trupei antrenate de Dorin Goian a fost formația SCM Zalau, care activeaza in Seria a X-a a Ligii a III-a.Meciul a fost unul echilibrat și s-a incheiat nedecis, 1-1. Ardelenii au deschis ...

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat ca se gandește sa odihneasca mai mulți jucatori in meciul cu Rapid, din etapa a doua a Ligii 1. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa inaintea debutului in noul sezon al Ligii 1, impotriva celor de la U Cluj. FCSB - U Cluj se joaca duminica, 17 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, PrimaSport…